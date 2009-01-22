Смотри, как бесплатно скачать роботов
4hVegas_Chart - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5651
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор похож на 4Hour Vegas Model.
Входные параметры:
extern bool Alerts=true; extern bool PrintTags=True; extern bool LogTrades=False; extern int MA1=55; extern int MA2=8;
