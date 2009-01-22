CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

4hVegas_Chart - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English
Просмотров:
5651
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор похож на 4Hour Vegas Model.

Входные параметры:

extern bool      Alerts=true;
extern bool      PrintTags=True;
extern bool      LogTrades=False;
extern int       MA1=55;
extern int       MA2=8;


4hvegas_chart


Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление) Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление)

Математичесике линии Мюррея рисуются там, где находятся поддержка и сопротивление.

Locker Locker

Может работать как самостоятельный советник, или как спасение от лося с выходом в плюс

MTF_Fractal MTF_Fractal

Еще одна разновидность фракталов.

MTF PCCI-as a filter MTF PCCI-as a filter

Мультитаймфреймовый индикатор PCCI.