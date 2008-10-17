CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Dolly - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
4281
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модифицированный индикатор valasholic13.

Dolly

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8471

mysqlerror.mqh mysqlerror.mqh

Библиотека кодов ошибок MySQL 5.0 Если Вы используете в эксперте, индикаторе или скрипте подключение к базе данных MySQL, и у Вас что-то не работает или работает не так, то данная библиотека позволит узнать какую ошибку возвращает база данных MySQL.

NewTrend_v1 NewTrend_v1

Индикатор NewTrend_v1.

Pivot Mid Support Historical.v1 Pivot Mid Support Historical.v1

Индикатор Pivot Mid Support Historical.v1

МТС Neural network plus MACD МТС Neural network plus MACD

Вариация на тему Нейронных сетей: Торговая система на основе взаимодействия MACD индикатора с двухслойной нейронной сетью