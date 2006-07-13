Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Price Channel - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 36158
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Классический индикатор, со средней линией.
Price Channel
NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)
Индикатор NRTR находится под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах..Keltner Channel
Индикатор Keltner Channel выявляет наиболее значимые тренды.
Schaff Trend
Индикатор Schaff Trend.T3 Bands
Индикатор T3 Bands.