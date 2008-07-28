CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DoubleCCI_Woodies - индикатор для MetaTrader 4

Jason Robinson | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7047
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это исходный индикатор, и я - его автор.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8269

SuperTrend SuperTrend

Индикатор SuperTrend разработан для MetaTrader 4, основан на ProRealTime версии.

MACD_Histogram MACD_Histogram

Гистограмма MACD с автоматической линией дивергенции.

CCI_onMA CCI_onMA

Индикатор CCI_onMA.

Закрашенные дни на графике (Coloured Days on Chart) Закрашенные дни на графике (Coloured Days on Chart)

Индикатор разделяет дни на графике двумя разными цветами.