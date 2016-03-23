



Думаю, этот индикатор в основном может применяться для получения сигналов выхода в рынок и выхода из него, как на скриншоте.





Входите в рынок на пересечении линий, выходите, когда shortSeed достигает максимума/минимума. Но, возможно, у кого-то возникнут другие идеи по использованию этого индикатора. Может быть, другие начальные значения дадут более интересные результаты.



Заранее благодарю за любые комментарии. Жду отзывов.