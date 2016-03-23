CodeBaseРазделы
Индикаторы

Coffie v1 - индикатор для MetaTrader 4

Kale | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
12379
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Опубликован:
Думаю, этот индикатор в основном может применяться для получения сигналов выхода в рынок и выхода из него, как на скриншоте.


Входите в рынок на пересечении линий, выходите, когда shortSeed достигает максимума/минимума. Но, возможно, у кого-то возникнут другие идеи по использованию этого индикатора. Может быть, другие начальные значения дадут более интересные результаты.

Заранее благодарю за любые комментарии. Жду отзывов.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8086

