Coffie v1 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 12379
Рейтинг:
-
Опубликован:
Думаю, этот индикатор в основном может применяться для получения сигналов выхода в рынок и выхода из него, как на скриншоте.
Входите в рынок на пересечении линий, выходите, когда shortSeed достигает максимума/минимума. Но, возможно, у кого-то возникнут другие идеи по использованию этого индикатора. Может быть, другие начальные значения дадут более интересные результаты.
Заранее благодарю за любые комментарии. Жду отзывов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8086
