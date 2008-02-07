CodeBaseРазделы
Индикаторы

Combined MA Signal - индикатор для MetaTrader 4

Edi Dimitrovski | Russian English
Просмотров:
4510
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Для более высоких диаграмм времени: H4, D1, W1 используют Медленный = ложный (0), и для меньших диаграмм времени: H1, M30, M15, набор M5, Медленный = верный (1). Стрелки выскочили.

Если Сигнал = 3 (лучше всего - 8), это - вычисленный индикатор Moving Average от 1x2 + 2x2 + 3x2 (минус) 1x3 - 2x3 - 3x3, чем минус раздроблена.

     while(count>0)
      {
       dif=iMA(NULL,0,(count*2),0,3,0,i)-
           iMA(NULL,0,(count*3),0,3,4,i)+
           iMA(NULL,0,(count*2),0,3,4,i)-
           iMA(NULL,0,(count*3),0,3,1,i);
       if(count>=Signal/2)ExtGreenBuffer[i]+=dif;
       if(dif!=0.0)dif/=(count+1)/2;
       if(count+1<=Signal)ExtSilverBuffer[i]+=dif;
       count--;

Если в Эксперте: это может использоваться Буферные 2 [способ 2] (если> 0.0) = Купить, Буферные 3 [способ 3] (если <0.0) = Вниз/Продают.

Вход: Объединенный D1 с H4 с H1 хорош и может быть сигналом, когда все получили тот же самый сигнал, это не должно быть на том же самом Бруске.

Exit : Если H1 или изменения H4 сигнализируют, что это - для завершения положение.



Параметры оптимизации для индикатора могут использоваться этот индикатор оптимизации. Не помещайте больше дня, или это будет замораживание более длительное время когда 5-10-15  и больше минут. Читайте в файле.



После оптимизации и получают параметры, optimizer может быть удален от диаграммы.

