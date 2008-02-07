Для более высоких диаграмм времени: H4, D1, W1 используют Медленный = ложный (0), и для меньших диаграмм времени: H1, M30, M15, набор M5, Медленный = верный (1). Стрелки выскочили.

Если Сигнал = 3 (лучше всего - 8), это - вычисленный индикатор Moving Average от 1x2 + 2x2 + 3x2 (минус) 1x3 - 2x3 - 3x3, чем минус раздроблена.

while (count> 0 ) { dif= iMA ( NULL , 0 ,(count* 2 ), 0 , 3 , 0 ,i)- iMA ( NULL , 0 ,(count* 3 ), 0 , 3 , 4 ,i)+ iMA ( NULL , 0 ,(count* 2 ), 0 , 3 , 4 ,i)- iMA ( NULL , 0 ,(count* 3 ), 0 , 3 , 1 ,i); if (count>=Signal/ 2 )ExtGreenBuffer[i]+=dif; if (dif!= 0.0 )dif/=(count+ 1 )/ 2 ; if (count+ 1 <=Signal)ExtSilverBuffer[i]+=dif; count--;

Если в Эксперте: это может использоваться Буферные 2 [способ 2] (если> 0.0) = Купить, Буферные 3 [способ 3] (если <0.0) = Вниз/Продают.

Вход: Объединенный D1 с H4 с H1 хорош и может быть сигналом, когда все получили тот же самый сигнал, это не должно быть на том же самом Бруске.

Exit : Если H1 или изменения H4 сигнализируют, что это - для завершения положение.









После оптимизации и получают параметры, optimizer может быть удален от диаграммы.

Параметры оптимизации для индикатора могут использоваться этот индикатор оптимизации. Не помещайте больше дня, или это будет замораживание более длительное время когда 5-10-15 и больше минут. Читайте в файле.