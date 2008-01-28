Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Absolute Strength_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4872
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Igorad
Индикатор Absolute Strength_v1.
Индикатор Absolute Strength_v1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7786
5 _34_5
Indicator 5_34_5Индикатор Impulse MACD
Индикатор Impulse MACD, несколько нетрадиционный метод построения. Очередной индикатор родившийся от лени и нехватки рабочего пространства на графике.
Ang Autoch HL.v1
Индикатор Ang Autoch HL.v1. Рисует канал.СwlxBW5Zone
Индикатор сwlxBW5Zone.