CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ADXdon - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
4896
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан

Индикатор ADXdon. Еще одна версия индикатора ADX, показывающий силу тренда.



Instantaneous Trendline Filter Instantaneous Trendline Filter

Индикатор Instantaneous Trendline Filter, показывает сигналы на покупку и продажу.

Fractal dimension Fractal dimension

Индикатор fractal dimension, определяет изменчивость рынка.

Индикатор Impulse MACD Индикатор Impulse MACD

Индикатор Impulse MACD, несколько нетрадиционный метод построения. Очередной индикатор родившийся от лени и нехватки рабочего пространства на графике.

5 _34_5 5 _34_5

Indicator 5_34_5