请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
亲爱的先生,
我制作了我的第一个EA交易(非剥头皮，获利100点), 把它放到 EURUSD M1 上在 2007 (01.01.2007 - 25.11.2007) 年运行,
结果相当惊人 - 初始存款3000，而利润达到了大约一百万美元！
然而，它在2005-2006以及2007年12月会亏光存款。
尝试过使用止损，在平缓市场平仓，限制时间以及其他一些措施，而结果更糟，
很多潜在的获利订单被过滤掉了，很明显，还存在较大的回撤，
谁有思路来提高EA的可信度而不会去掉这些潜在的"好"单吗？
不要怕麻烦，请分享吧。
致礼
补充说明
设置是最激进的，可以使用参数降低风险水平:
a) MaxLots - 减小到 1.
b) LotsRiskReductor - 提高, 直到 5-10
c) SpanGator - 提高到 3-5.
尽管减小风险在单一订单系统中一般不会引起系统的提高，
开启的订单会阻止建立其他的订单，包括获利的或者亏损的，
所以，按照我的观点，系统质量的测试只能在对
订单数量不加限制的条件下进行。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7718
Disaster
来自2007年自动交易锦标赛的EA交易。当价格穿过周期数为590的移动平均线时进行买入/卖出。FarhadCrab1
FarhadCrab1 EA。它有许多设置。它也使用了大量的指标，它们中的一些: MA, Stochastic, Macd, RSI.