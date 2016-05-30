代码库部分
AK47_A1

亲爱的先生,

我制作了我的第一个EA交易(非剥头皮，获利100点), 把它放到 EURUSD M1 上在 2007 (01.01.2007 - 25.11.2007) 年运行,

结果相当惊人 - 初始存款3000，而利润达到了大约一百万美元！

然而，它在2005-2006以及2007年12月会亏光存款。

尝试过使用止损，在平缓市场平仓，限制时间以及其他一些措施，而结果更糟，

很多潜在的获利订单被过滤掉了，很明显，还存在较大的回撤，

谁有思路来提高EA的可信度而不会去掉这些潜在的"好"单吗？

不要怕麻烦，请分享吧。

致礼

补充说明

设置是最激进的，可以使用参数降低风险水平:

a) MaxLots - 减小到 1.

b) LotsRiskReductor - 提高, 直到 5-10

c) SpanGator - 提高到 3-5.

尽管减小风险在单一订单系统中一般不会引起系统的提高，

开启的订单会阻止建立其他的订单，包括获利的或者亏损的，

所以，按照我的观点，系统质量的测试只能在对

订单数量不加限制的条件下进行。

 

 

 

