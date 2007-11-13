CodeBaseРазделы
Советники

imple-MACD-EA - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3207
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: investor_me

Совнтник imple-MACD-EA.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7611

