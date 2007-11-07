CodeBaseРазделы
ZigZag_Fibo_v2beta - индикатор для MetaTrader 4

10603
(5)
Автор: fukinagashi

Индикатор ZigZag с уровнями Фибо.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7589

