Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZag_Fibo_v2beta - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10603
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: fukinagashi
Индикатор ZigZag с уровнями Фибо.
Индикатор ZigZag с уровнями Фибо.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7589
Zs1
Наткнулся на советник, который много раз обсуждался на форуме.Wss_trader
Советник Wss_trader. Люди советуют ставить часы торговли 7-17, трейл 60, метрику 36 и смотреть последние 2 месяца.
WilliamR36 With Alert
Индикатор, показывающий тренд.I_Trend
Индикатор I_Trend.