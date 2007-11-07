CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Zs1 - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
6129
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Gen4sp

Наткнулся на советник, который много раз обсуждался на форуме.
Переход к ветке.




Wss_trader Wss_trader

Советник Wss_trader. Люди советуют ставить часы торговли 7-17, трейл 60, метрику 36 и смотреть последние 2 месяца.

Volume trader Volume trader

Советник Volume trader.

ZigZag_Fibo_v2beta ZigZag_Fibo_v2beta

Индикатор ZigZag с уровнями Фибо.

WilliamR36 With Alert WilliamR36 With Alert

Индикатор, показывающий тренд.