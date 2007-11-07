Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Zs1 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6129
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Gen4sp
Наткнулся на советник, который много раз обсуждался на форуме.
Переход к ветке.
Наткнулся на советник, который много раз обсуждался на форуме.
Переход к ветке.
Wss_trader
Советник Wss_trader. Люди советуют ставить часы торговли 7-17, трейл 60, метрику 36 и смотреть последние 2 месяца.Volume trader
Советник Volume trader.
ZigZag_Fibo_v2beta
Индикатор ZigZag с уровнями Фибо.WilliamR36 With Alert
Индикатор, показывающий тренд.