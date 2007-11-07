CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Volume trader - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4329
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Idea from John Taylor

Прогнал как есть, ничего не меняя.







Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7592

Vlado Vlado

Советник Vlado.

T3 CCI T3 CCI

Индикатор T3 CCI.

Wss_trader Wss_trader

Советник Wss_trader. Люди советуют ставить часы торговли 7-17, трейл 60, метрику 36 и смотреть последние 2 месяца.

Zs1 Zs1

Наткнулся на советник, который много раз обсуждался на форуме.