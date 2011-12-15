Трендовый индикатор из популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.

Многие отказывались от обычного BrainTrend1 (BT1), т.к. эта система рисует много ложных сигналов. Для решения этой проблемы нужно было использовать фильтры и загружать график дополнительными индикаторами. В данном индикаторе эта проблема решена при помощи JMA-сглаживания ценовых таймсерий, использованных в расчете индикатора.



В результате индикатор стал более стабильным. Благодаря JMA-сглаживанию, ложных сигналов стало намного меньше, такие участки теперь воспринимаются системой как флетовые, а чувствительность системы к волатильности рынка можно теперь регулировать параметром "Length_". По сравнению с обычным ВТ1 новый индикатор смотрится на графике как более надежная система, можно даже сказать, что это новая трендследящая система.

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JMA.mq5.