Индикаторы

i_DCG_Camarilla - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3688
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Fermin Da Costa Gomez

Индикатор iDCG Camarilla.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7498

