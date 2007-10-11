Индикатор тренда с множеством настроек. Показывает в виде двухцветной гистограммы направление тренда (красный) и силу тренда (синий). Основные сигналы - пересечение нулевой линии, достижение нового максимума/минимума, дивергенция.

Индикатор DigFiltr

CatFX50 - легкая и выигрышная система, но не всё так просто. Будьте благоразумны и ставьте стопы на расстоянии 34 пипса.