Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BBands Stop v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13141
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: TrendLaboratory Ltd
Индикатор BBands_Stop_v1.
Индикатор BBands_Stop_v1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7242
BB-HL
Индикатор BB-HL.B WImp - T01
Индикатор B&WImp-T01.
Chandelier Exit
Chandelier Exit (я бы перевел этот термин как "подвешенный" стоп. Moysha) рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального значения максимальной цены или максимального значения цены закрытия за определенный период.TimeZones
Показывает 3 вертикальных линии, каждый для таможенного часового пояса.