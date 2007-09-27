CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BBands Stop v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
13141
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: TrendLaboratory Ltd

Индикатор BBands_Stop_v1.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7242

BB-HL BB-HL

Индикатор BB-HL.

B WImp - T01 B WImp - T01

Индикатор B&WImp-T01.

Chandelier Exit Chandelier Exit

Chandelier Exit (я бы перевел этот термин как "подвешенный" стоп. Moysha) рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального значения максимальной цены или максимального значения цены закрытия за определенный период.

TimeZones TimeZones

Показывает 3 вертикальных линии, каждый для таможенного часового пояса.