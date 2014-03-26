CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

VR---MUVING - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров:
32356
Рейтинг:
(57)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В советнике расскоментированы все строки кода, данный код будет полезем всем кто изучает язык программирования,

В коде используются структуры, классы, все описано и написано очень просто. Надеюсь код будет полезен !

Советник использует принцип качелей, при этом есть возможность увеличивать лоты,
для работы применяется простая стратегия.

Если цена выше мувинга + заданная дистанция открывается бай ордер
если цена уходит в низ то открывается сел тем же лотом, в случае если цена снова продолжает расти
то открывается еще один ордер бай и происходит установка общего профита и стопа.

  • Startlot=0.01; //Начальный лот используется если Risk=0;
  • Risk=0; //Начальный лот расчитаный от процент от депозита используется если Startlot=0;
  • Multiplikatorlot=1; //Увеличение лота при серии ордеров
  • TakeProfit=200; //Тейк профит в случае если один ордер
  • PeriodMA=60; //Период скользящей средней
  • ProfitPlus=0; //Добавка пунктов в плюс при общем профите
  • PriceMA=PRICE_CLOSE; //Цена скользящей средней
  • MehtodMA=MODE_EMA; //Метод скользящей средней
  • DistanciyaMA=200; //Дистанция для открытия ордера от мувинга и для открытия последующих однотипных ордеров
  • Magic=1; //Индивидуальный номер ордеров советника
  • Slip=30; //Проскальзывание

Sound Step Sound Step

Индикатор выдаёт звуковой сигнал с определённым шагом цены.

Pivot Pivot

Pivot Point в переводе с английского означает точка разворота или разворотный уровень.

MP MP

Показывает профиты символов в одном окне

Delta Tail Bar Delta Tail Bar

Индикатор показывает разницу "хвостов" свечей, сообщая о возможном смене тренда.