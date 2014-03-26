Ставь лайки и следи за новостями
VR---MUVING - эксперт для MetaTrader 4
32356
В советнике расскоментированы все строки кода, данный код будет полезем всем кто изучает язык программирования,
В коде используются структуры, классы, все описано и написано очень просто. Надеюсь код будет полезен !
Советник использует принцип качелей, при этом есть возможность увеличивать лоты,
для работы применяется простая стратегия.
Если цена выше мувинга + заданная дистанция открывается бай ордер
если цена уходит в низ то открывается сел тем же лотом, в случае если цена снова продолжает расти
то открывается еще один ордер бай и происходит установка общего профита и стопа.
- Startlot=0.01; //Начальный лот используется если Risk=0;
- Risk=0; //Начальный лот расчитаный от процент от депозита используется если Startlot=0;
- Multiplikatorlot=1; //Увеличение лота при серии ордеров
- TakeProfit=200; //Тейк профит в случае если один ордер
- PeriodMA=60; //Период скользящей средней
- ProfitPlus=0; //Добавка пунктов в плюс при общем профите
- PriceMA=PRICE_CLOSE; //Цена скользящей средней
- MehtodMA=MODE_EMA; //Метод скользящей средней
- DistanciyaMA=200; //Дистанция для открытия ордера от мувинга и для открытия последующих однотипных ордеров
- Magic=1; //Индивидуальный номер ордеров советника
- Slip=30; //Проскальзывание
