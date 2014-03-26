В советнике расскоментированы все строки кода, данный код будет полезем всем кто изучает язык программирования,

В коде используются структуры, классы, все описано и написано очень просто. Надеюсь код будет полезен !

Советник использует принцип качелей, при этом есть возможность увеличивать лоты,

для работы применяется простая стратегия.

Если цена выше мувинга + заданная дистанция открывается бай ордер

если цена уходит в низ то открывается сел тем же лотом, в случае если цена снова продолжает расти

то открывается еще один ордер бай и происходит установка общего профита и стопа.