Автор: Keris2112Параболический SAR также был разработан Уэллесом Уайлдером для использования на трендовых рынках. Автор этого индикатора рекомендовал сначала идентифицировать тренд, и только после этого использовать PSAR для торговли в направлении тренда.Индикатор устанавливает на графике точки в направлении тренда, которые используются для следования ему. Эта система часто называется разворотной и ее чаще используют для установки стопов, чем для определения направления тренда.