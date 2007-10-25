CodeBaseРазделы
Индикаторы

MTF_PSAR - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 日本語
3597
(6)
Автор: Keris2112

Параболический SAR также был разработан Уэллесом Уайлдером для использования на трендовых рынках. Автор этого индикатора рекомендовал сначала идентифицировать тренд, и только после этого использовать PSAR для торговли в направлении тренда.

Индикатор устанавливает на графике точки в направлении тренда, которые используются для следования ему. Эта система часто называется разворотной и ее чаще используют для установки стопов, чем для определения направления тренда.


Regression_Channel Regression_Channel

Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов.

Mouteki Mouteki

Индикатор строит trend-линии по двум последним экстремумам.

RSTL RSTL

Reference Slow Trend Line ( RSTL) - опорная медленная линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра SATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.

CandleStop CandleStop

Индикатор CandleStop.