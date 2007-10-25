Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSTL - индикатор для MetaTrader 4
- 5980
Автор: Finware.ru Ltd
Reference Slow Trend Line ( RSTL) - опорная медленная линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра SATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.
