Параболический SAR также был разработан Уэллесом Уайлдером для использования на трендовых рынках. Автор этого индикатора рекомендовал сначала идентифицировать тренд, и только после этого использовать PSAR для торговли в направлении тренда.

Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов.