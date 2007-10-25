Этот индикатор основан на первой версии торговой системы Сидуса. Он показывает точки входа в рынок.

Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов.

Параболический SAR также был разработан Уэллесом Уайлдером для использования на трендовых рынках. Автор этого индикатора рекомендовал сначала идентифицировать тренд, и только после этого использовать PSAR для торговли в направлении тренда.