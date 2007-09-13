CodeBaseРазделы
Индикаторы

FATL - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文
Просмотров:
6920
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Ramdass.


(Fast Adaptive Trend Line)– «быстрая» адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты с малым периодом отсечки.



