LSMA_AppliedPrice - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3695
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: FX Sniper
Индикатор LSMA Applied Price.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7474
