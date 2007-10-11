CodeBaseРазделы
Индикаторы

LSMA_AppliedPrice - индикатор для MetaTrader 4

Автор: FX Sniper

Индикатор LSMA Applied Price.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7474

