Super-signals - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13729
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: Nick Bilak
Данный индикатор очень прост в использовании: красная стрелка – сигнал на продажу, синяя стрелка – сигнал на покупку. В несколько раз превышает аналоги, такие индикаторы как Hi-Lo, Trend и другие. Работает на любых таймфреймах и с любыми валютными парами.
