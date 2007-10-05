Индикатор TRIX представляет из себя процентную скорость изменения (rate-of-change) сглаженной экспоненциальной МА цены закрытия.

Как вы видите, индикатор идеален. Надо просто покупать на втором черном баре, продавать на втором красном. И вы берете все движение буквально пипс в пипс.