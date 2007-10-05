Смотри, как бесплатно скачать роботов
RBCI - индикатор для MetaTrader 4
4974
Автор: Finware.ru Ltd
Индикатор RBCI.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7205
T3 TRIX (ROC of T6)
Индикатор TRIX представляет из себя процентную скорость изменения (rate-of-change) сглаженной экспоненциальной МА цены закрытия.Solar Winds
Как вы видите, индикатор идеален. Надо просто покупать на втором черном баре, продавать на втором красном. И вы берете все движение буквально пипс в пипс.
Вычисление Z-счета
Помогает организовать вычисление Max, Min, матожидание, стандартное отклонение, скос, эксцесс и Z-счет на массиве данных.Pivot_Fibs
Индикатор Pivot Fibs.