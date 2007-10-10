CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ind-SKB-1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3987
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Kara Software Corp

Индикатор Ind-SKB-1.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7469

Linear Regression Linear Regression

В приложении к финансовым рынкам, этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня.

TTM-Trend TTM-Trend

Индикатор TTM-Trend

HiLo_Activator_Profi HiLo_Activator_Profi

Индикатор HiLo Activator Profi.

HL Next Activator HL Next Activator

Индикатор HL Next Activator.