Индикатор arrows&curves (стрелки и линии) отображает верхнюю и нижнюю линии ценового диапазона подобно нормализованным кривым индикаторов Silver-а. Стрелки наглядно показывают моменты покупки или продажи. Последняя версия Alert_v28 имеет встроенный звуковой сигнал "Alert".

arrows&curves

