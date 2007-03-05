CodeBaseРазделы
Индикаторы

arrows&curves - индикатор для MetaTrader 4

Victor Lukashuck
Просмотров:
20764
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор arrows&curves (стрелки и линии) отображает верхнюю и нижнюю линии ценового диапазона подобно нормализованным кривым индикаторов Silver-а. Стрелки наглядно показывают моменты покупки или продажи. Последняя версия Alert_v28 имеет встроенный звуковой сигнал "Alert".


arrows&curves

