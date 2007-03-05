Смотри, как бесплатно скачать роботов
WATR Трендовый индикатор, простой, но наглядный - индикатор для MetaTrader 4
Простой трендовый индикатор, наглядно показывающий направление текущего тренда. Может применяться в пробойных торговых системах.
Smoothed ADX by John Ehlers - Сглажeнный ADX по методике Джона Эйлерса
Существует множество алгоритмов сглаживания, этот индикатор является сглаживанием стандартного индикатора ADX, переписан с кода Easy Language.Индикатор баланса и эквити
Индикатор берет данные из истории текущего счета. Сколько данных доступно, столько и выведет. Этим индикатором удобно просматривать чужие счета по инвест-паролям.
arrows&curves
Индикатор arrows&curves (стрелки и линии) отображает верхнюю и нижнюю линии ценового диапазона подобно нормализованным кривым индикаторов Silver-а. Стрелки наглядно показывают моменты покупки или продажи.Comment2
Библиотека Comment2 расширяет возможности стандартной функции Comment для вывода комментариев.