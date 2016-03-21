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Советники

Новости в тестере стратегий - это возможно - эксперт для MetaTrader 4

Dmytro Zelenskyy
Dmytro Zelenskyy

Dmytro Zelenskyy

4.6 (28)
Занимаюсь созданием и модификацией советников, индикаторов и скриптов на MQL4.
ОПЫТ работы с 2012 года: начал с советников для знакомых трейдеров; в последнее время выполняю частные заказы здесь и на других ресурсах.
1 код 11 тем 194 комментария
Просмотров:
5607
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Стратегия советника простая, ордера открываются по индикатору RSI. Buy-ордер будет если RSI пересекает снизу вверх RSI_Level (по умолчанию 30).

Sell-ордер будет если RSI пересекает сверху вниз 100 - RSI_Level (по умолчанию 70).

Советник читает данные с файла Calendar.txt, и если есть близко новость, то в тестере стратегий не будет открыт ордер.

Для тестирования необходимо подготовить Calendar.txt. Для этого надо запустить скрипт https://www.mql5.com/ru/market/product/15121 на любом графике.

Советник работает по следующему алгоритму.

  • В OnInit() вначале выполняется поиск, сравнение и копирование файла Calendar.txt в локальную папку терминала \tester\files из общей папки для всех терминалов C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
  • Определяется размер массива для закачивания в массив новостей из файла (если файл не менялся, то размер берем из глобальной переменной терминала).
  • Закачиваются новости в массив из файла Calendar.txt
  • При работе советника определяется летнее, зимнее время, а также если Fix_GMT_2011_05_01=true, то до мая 2011 GMT будет на 1 меньше (пример — брокер Альпари у которого до мая 2011 был GMT 1 зимой, а после мая 2011 GMT 2 зимой).
  • Далее индикатор RSI дает сигналы на открытие ордера, функция обработки новостей HistoryNews(int gmtF) запрещает или разрешает открыть ордер, в зависимости от близости новости.
  • Есть функция определения летнего времени по европейскому или по американскому стандарту.
  • На информационной панели отображаются важные данные о прошлой и следующей новости, текущем времени и времени с GMT 0, датах перехода на летнее, зимнее время.


Настройки советника

  • GMT=2; Время GMT смещение брокера (котировок) в часах
  • Off DST Нет перехода на летнее время (в котировках)
  • Europe DST Переход на летнее время по Евро стандарту (в котировках)
  • USA DST Переход на летнее время по США стандарту (в котировках)
  • Fix_GMT_2011_05_01=true; Если true то до мая 2011 GMT будет на 1 меньше (пример котировки брокера Альпари у которого до мая 2011 был GMT 1 зимой, а после мая 2011 GMT 2 зимой)
  • Use_NewsFilter=true; Включить новостной фильтр
  • High_news=true; Учитывать важные новости
  • Before_High_minutes = 120; Запрещать торговлю когда 120 минут до важной новости
  • After_High_minutes = 120; Запрещать торговлю 120 минут после важной новости
  • Medium_news=true; Учитывать средней важности новости
  • Before_Medium_minutes= 90; Запрещать торговлю когда 90 минут до средней важности новости
  • After_Medium_minutes = 90; Запрещать торговлю 90 минут после средней важности новости
  • Low_news=false; Учитывать легкой важности новости
  • Before_Low_minutes= 30; Запрещать торговлю когда 30 минут до легкой важности новости
  • After_Low_minutes = 30; Запрещать торговлю 30 минут после легкой важности новости
  • Speaks_news = true; Учитывать спичи выступления
  • Before_Speaks_minutes= 90; Запрещать торговлю когда 90 минут до выступления
  • After_Speaks_minutes = 90; Запрещать торговлю 90 минут после выступления
  • Auto_Select_News = true; Выбирать валютные символы автоматически. Например на EURUSD будут учитываться новости по EUR и USD и все.
  • All_Symbols_news = false; Учитывать новости на всех валютных символах
  • USD_news = false; Добавить новости по USD
  • EUR_news = false; Добавить новости по EUR
  • GBP_news = false; Добавить новости по GBP
  • NZD_news = false; Добавить новости по NZD
  • JPY_news = false; Добавить новости по JPY
  • AUD_news = false; Добавить новости по AUD
  • CAD_news = false; Добавить новости по CAD
  • CHF_news = false; Добавить новости по CHF
  • CNY_news = false; Добавить новости по CNY
  • ControlNewsFile=false; Если true в папке tester\files\ControlNews.csv будет создан файл для контроля. В файл будут сброшены новости попавшие в массив по фильтру, для визуального контроля.
  • InfoPanel=true; включить информационную панель
  • RSI_Period=14; Период RSI
  • RSI_AplPrice=PRICE_CLOSE; Тип цены RSI
  • RSI_Level=30; Уровень открытия ордера для RSI
  • Lots=0.1; Лот открытого ордера


OpenOrderTime OpenOrderTime

Скрипт измеряет время открытия и закрытия рыночного ордера и записывает их в файл. Кроме того, записываются запрашиваемые и исполненные цены открытия и закрытия, а также установленные стоп-лосс и тейк-профит.

ytg_TZ_exp ytg_TZ_exp

Советник на индикаторах MA и SAR.

Tma Slope Tma Slope

Индикатор наклона TMA.

Advanced ADX Advanced ADX

Простое отображение ADX. Покупайте на зеленых барах и продавайте на красных.