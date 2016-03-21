Стратегия советника простая, ордера открываются по индикатору RSI. Buy-ордер будет если RSI пересекает снизу вверх RSI_Level (по умолчанию 30).

Sell-ордер будет если RSI пересекает сверху вниз 100 - RSI_Level (по умолчанию 70).

Советник читает данные с файла Calendar.txt, и если есть близко новость, то в тестере стратегий не будет открыт ордер.

Для тестирования необходимо подготовить Calendar.txt. Для этого надо запустить скрипт https://www.mql5.com/ru/market/product/15121 на любом графике.

Советник работает по следующему алгоритму.

В OnInit() вначале выполняется поиск, сравнение и копирование файла Calendar.txt в локальную папку терминала \tester\files из общей папки для всех терминалов C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

из общей папки для всех терминалов Определяется размер массива для закачивания в массив новостей из файла (если файл не менялся, то размер берем из глобальной переменной терминала).

Закачиваются новости в массив из файла Calendar.txt

При работе советника определяется летнее, зимнее время, а также если Fix_GMT_2011_05_01=true , то до мая 2011 GMT будет на 1 меньше (пример — брокер Альпари у которого до мая 2011 был GMT 1 зимой, а после мая 2011 GMT 2 зимой).

, то до мая 2011 GMT будет на 1 меньше (пример — брокер Альпари у которого до мая 2011 был GMT 1 зимой, а после мая 2011 GMT 2 зимой). Далее индикатор RSI дает сигналы на открытие ордера, функция обработки новостей HistoryNews(int gmtF) запрещает или разрешает открыть ордер, в зависимости от близости новости.

запрещает или разрешает открыть ордер, в зависимости от близости новости. Есть функция определения летнего времени по европейскому или по американскому стандарту.

На информационной панели отображаются важные данные о прошлой и следующей новости, текущем времени и времени с GMT 0, датах перехода на летнее, зимнее время.





Настройки советника

GMT=2; Время GMT смещение брокера (котировок) в часах

Время GMT смещение брокера (котировок) в часах Off DST Нет перехода на летнее время (в котировках)

Нет перехода на летнее время (в котировках) Europe DST Переход на летнее время по Евро стандарту (в котировках)

Переход на летнее время по Евро стандарту (в котировках) USA DST Переход на летнее время по США стандарту (в котировках)

Переход на летнее время по США стандарту (в котировках) Fix_GMT_2011_05_01=true; Если true то до мая 2011 GMT будет на 1 меньше (пример котировки брокера Альпари у которого до мая 2011 был GMT 1 зимой, а после мая 2011 GMT 2 зимой)

Use_NewsFilter=true; Включить новостной фильтр

Включить новостной фильтр High_news=true; Учитывать важные новости

Учитывать важные новости Before_High_minutes = 120; Запрещать торговлю когда 120 минут до важной новости

Запрещать торговлю когда 120 минут до важной новости After_High_minutes = 120; Запрещать торговлю 120 минут после важной новости

Medium_news=true; Учитывать средней важности новости

Учитывать средней важности новости Before_Medium_minutes= 90; Запрещать торговлю когда 90 минут до средней важности новости

Запрещать торговлю когда 90 минут до средней важности новости After_Medium_minutes = 90; Запрещать торговлю 90 минут после средней важности новости

Low_news=false; Учитывать легкой важности новости

Учитывать легкой важности новости Before_Low_minutes= 30; Запрещать торговлю когда 30 минут до легкой важности новости

Запрещать торговлю когда 30 минут до легкой важности новости After_Low_minutes = 30; Запрещать торговлю 30 минут после легкой важности новости

Speaks_news = true; Учитывать спичи выступления

Учитывать спичи выступления Before_Speaks_minutes= 90; Запрещать торговлю когда 90 минут до выступления

Запрещать торговлю когда 90 минут до выступления After_Speaks_minutes = 90; Запрещать торговлю 90 минут после выступления

Auto_Select_News = true; Выбирать валютные символы автоматически. Например на EURUSD будут учитываться новости по EUR и USD и все.

Выбирать валютные символы автоматически. Например на EURUSD будут учитываться новости по EUR и USD и все. All_Symbols_news = false; Учитывать новости на всех валютных символах

Учитывать новости на всех валютных символах USD_news = false; Добавить новости по USD

Добавить новости по USD EUR_news = false; Добавить новости по EUR

Добавить новости по EUR GBP_news = false; Добавить новости по GBP

Добавить новости по GBP NZD_news = false; Добавить новости по NZD

Добавить новости по NZD JPY_news = false; Добавить новости по JPY

Добавить новости по JPY AUD_news = false; Добавить новости по AUD

Добавить новости по AUD CAD_news = false; Добавить новости по CAD

Добавить новости по CAD CHF_news = false; Добавить новости по CHF

Добавить новости по CHF CNY_news = false; Добавить новости по CNY

ControlNewsFile=false; Если true в папке tester\files\ControlNews.csv будет создан файл для контроля. В файл будут сброшены новости попавшие в массив по фильтру, для визуального контроля.

Если в папке будет создан файл для контроля. В файл будут сброшены новости попавшие в массив по фильтру, для визуального контроля. InfoPanel=true; включить информационную панель

RSI_Period=14; Период RSI

Период RSI RSI_AplPrice=PRICE_CLOSE; Тип цены RSI

Тип цены RSI RSI_Level=30; Уровень открытия ордера для RSI

Уровень открытия ордера для RSI Lots=0.1; Лот открытого ордера



