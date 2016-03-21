Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Новости в тестере стратегий - это возможно - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5607
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стратегия советника простая, ордера открываются по индикатору RSI. Buy-ордер будет если RSI пересекает снизу вверх RSI_Level (по умолчанию 30).
Sell-ордер будет если RSI пересекает сверху вниз 100 - RSI_Level (по умолчанию 70).
Советник читает данные с файла Calendar.txt, и если есть близко новость, то в тестере стратегий не будет открыт ордер.
Для тестирования необходимо подготовить Calendar.txt. Для этого надо запустить скрипт https://www.mql5.com/ru/market/product/15121 на любом графике.
Советник работает по следующему алгоритму.
- В OnInit() вначале выполняется поиск, сравнение и копирование файла Calendar.txt в локальную папку терминала \tester\files из общей папки для всех терминалов C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
- Определяется размер массива для закачивания в массив новостей из файла (если файл не менялся, то размер берем из глобальной переменной терминала).
- Закачиваются новости в массив из файла Calendar.txt
- При работе советника определяется летнее, зимнее время, а также если Fix_GMT_2011_05_01=true, то до мая 2011 GMT будет на 1 меньше (пример — брокер Альпари у которого до мая 2011 был GMT 1 зимой, а после мая 2011 GMT 2 зимой).
- Далее индикатор RSI дает сигналы на открытие ордера, функция обработки новостей HistoryNews(int gmtF) запрещает или разрешает открыть ордер, в зависимости от близости новости.
- Есть функция определения летнего времени по европейскому или по американскому стандарту.
- На информационной панели отображаются важные данные о прошлой и следующей новости, текущем времени и времени с GMT 0, датах перехода на летнее, зимнее время.
Настройки советника
- GMT=2; Время GMT смещение брокера (котировок) в часах
- Off DST Нет перехода на летнее время (в котировках)
- Europe DST Переход на летнее время по Евро стандарту (в котировках)
- USA DST Переход на летнее время по США стандарту (в котировках)
- Fix_GMT_2011_05_01=true; Если true то до мая 2011 GMT будет на 1 меньше (пример котировки брокера Альпари у которого до мая 2011 был GMT 1 зимой, а после мая 2011 GMT 2 зимой)
- Use_NewsFilter=true; Включить новостной фильтр
- High_news=true; Учитывать важные новости
- Before_High_minutes = 120; Запрещать торговлю когда 120 минут до важной новости
- After_High_minutes = 120; Запрещать торговлю 120 минут после важной новости
- Medium_news=true; Учитывать средней важности новости
- Before_Medium_minutes= 90; Запрещать торговлю когда 90 минут до средней важности новости
- After_Medium_minutes = 90; Запрещать торговлю 90 минут после средней важности новости
- Low_news=false; Учитывать легкой важности новости
- Before_Low_minutes= 30; Запрещать торговлю когда 30 минут до легкой важности новости
- After_Low_minutes = 30; Запрещать торговлю 30 минут после легкой важности новости
- Speaks_news = true; Учитывать спичи выступления
- Before_Speaks_minutes= 90; Запрещать торговлю когда 90 минут до выступления
- After_Speaks_minutes = 90; Запрещать торговлю 90 минут после выступления
- Auto_Select_News = true; Выбирать валютные символы автоматически. Например на EURUSD будут учитываться новости по EUR и USD и все.
- All_Symbols_news = false; Учитывать новости на всех валютных символах
- USD_news = false; Добавить новости по USD
- EUR_news = false; Добавить новости по EUR
- GBP_news = false; Добавить новости по GBP
- NZD_news = false; Добавить новости по NZD
- JPY_news = false; Добавить новости по JPY
- AUD_news = false; Добавить новости по AUD
- CAD_news = false; Добавить новости по CAD
- CHF_news = false; Добавить новости по CHF
- CNY_news = false; Добавить новости по CNY
- ControlNewsFile=false; Если true в папке tester\files\ControlNews.csv будет создан файл для контроля. В файл будут сброшены новости попавшие в массив по фильтру, для визуального контроля.
- InfoPanel=true; включить информационную панель
- RSI_Period=14; Период RSI
- RSI_AplPrice=PRICE_CLOSE; Тип цены RSI
- RSI_Level=30; Уровень открытия ордера для RSI
- Lots=0.1; Лот открытого ордера
Скрипт измеряет время открытия и закрытия рыночного ордера и записывает их в файл. Кроме того, записываются запрашиваемые и исполненные цены открытия и закрытия, а также установленные стоп-лосс и тейк-профит.ytg_TZ_exp
Советник на индикаторах MA и SAR.
Индикатор наклона TMA.Advanced ADX
Простое отображение ADX. Покупайте на зеленых барах и продавайте на красных.