Пример советника, который умеет учитывать в тестере стратегий новости и не открывает в тестере ордера, если близко есть новость.

Скрипт измеряет время открытия и закрытия рыночного ордера и записывает их в файл. Кроме того, записываются запрашиваемые и исполненные цены открытия и закрытия, а также установленные стоп-лосс и тейк-профит.