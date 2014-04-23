Ставь лайки и следи за новостями
Exp_TSI_MACD - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_CronexRSI построен на основе сигналов осциллятора TSI_MACD.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_MACD.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
