Трендовый индикатор. Разворот тренда вычисляется по количеству свечей, задаваемому во входных параметрах индикатора.

Индикатор окрашивает свечи в зависимости от действующего тренда с учетом коррекции по фибо-уровням, а также подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.