Библиотеки

IncStdDevOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2199
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) просмотр
incstddevonarray.mqh (2.59 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_stddevonarray.mq5 (2.31 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CStdDevOnArray предназначен для расчета стандартного отклонения (Standard Deviation, StdDev) по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aPeriod - период индикатора;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - метод средней.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double & aData[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
  • double & aMA[] - промежуточный буфер для расчета среднего значения;
  • double & aStdDev[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.

Файл Test_StdDevOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CStdDevOnArray. Файл IncStdDevOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего.

Пример использования класса CStdDevOnArray

