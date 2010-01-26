Ставь лайки и следи за новостями
Chaikin Volatility (CHV) - индикатор для MetaTrader 5
- 5611
Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами.
Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор Чайкина не учитывает гэпы.
Согласно интерпретации Чайкина, рост индикатора волатильности за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию (напр., при паническом сбросе бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка).
Рекомендуется использовать в качестве подтверждения сигналов Индикатора Чайкина использовать индикаторы Moving Averages и Envelopes.
- Пик индикатора возникает когда рыночные цены откатываются от новой вершины и рынок переходит во флэт.
- Рынок во флэте соответствует низкой волатильности. Выход из бокового движения (флэта) не сопровождается существенным возрастанием волатильности.
- Волатильность возрастает по мере повышения уровня цен над предыдущим максимумом.
- Повышение уровня индикатора Чайкина продолжается наступления до нового пика цен.
- Резкое снижение волатильности свидетельствует о замедлении движения и о возможном откате.
Расчет:
H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)
CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100
где:
- HIGH (i) - максимальная цена текущего бара;
- LOW (i) - минимальная цена текущего бара;
- HIGH (i - 10) - максимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
- LOW (i - 10) - минимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
- H-L (i) - разница максимальной и минимальной цены на текущем баре;
- H-L (i - 10) - разница максимальной и минимальной цены десятью барами раньше;
- EMA - экспоненциальная скользящая средняя.
Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены.