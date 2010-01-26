Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами.



Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор Чайкина не учитывает гэпы.



Согласно интерпретации Чайкина, рост индикатора волатильности за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию (напр., при паническом сбросе бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка).



Рекомендуется использовать в качестве подтверждения сигналов Индикатора Чайкина использовать индикаторы Moving Averages и Envelopes.

Пик индикатора возникает когда рыночные цены откатываются от новой вершины и рынок переходит во флэт.

Рынок во флэте соответствует низкой волатильности. Выход из бокового движения (флэта) не сопровождается существенным возрастанием волатильности.

Волатильность возрастает по мере повышения уровня цен над предыдущим максимумом.

Повышение уровня индикатора Чайкина продолжается наступления до нового пика цен.

Резкое снижение волатильности свидетельствует о замедлении движения и о возможном откате.

Расчет:



H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)

H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)

CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100



где:

