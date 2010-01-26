CodeBaseРазделы
Индикаторы

Chaikin Volatility (CHV) - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами.

Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор Чайкина не учитывает гэпы.

Согласно интерпретации Чайкина, рост индикатора волатильности за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию (напр., при паническом сбросе бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка).

Рекомендуется использовать в качестве подтверждения сигналов Индикатора Чайкина использовать индикаторы Moving Averages и Envelopes.

  • Пик индикатора возникает когда рыночные цены откатываются от новой вершины и рынок переходит во флэт.
  • Рынок во флэте соответствует низкой волатильности. Выход из бокового движения (флэта) не сопровождается существенным возрастанием волатильности.
  • Волатильность возрастает по мере повышения уровня цен над предыдущим максимумом.
  • Повышение уровня индикатора Чайкина продолжается наступления до нового пика цен.
  • Резкое снижение волатильности свидетельствует о замедлении движения и о возможном откате.

Chaikin Volatility

Расчет:

H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)
H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)
CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100

где:

  • HIGH (i) - максимальная цена текущего бара;
  • LOW (i) - минимальная цена текущего бара;
  • HIGH (i - 10) - максимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
  • LOW (i - 10) - минимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
  • H-L (i) - разница максимальной и минимальной цены на текущем баре;
  • H-L (i - 10) - разница максимальной и минимальной цены десятью барами раньше;
  • EMA - экспоненциальная скользящая средняя.
