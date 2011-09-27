Ставь лайки и следи за новостями
Новый элемент управления CCalendarInputBox библиотеки IncGUI предназначен для ввода даты и/или времени.
Элемент управления CCalendarInputBox может применяться в различных режимах: ввод даты и времени, ввод даты, ввод времени.
Время может вводиться с точностью до минут или с точностью до секунд (на выбор). Дополнительно дата и время могут указываться перемещением вертикальной линии. В обычном состоянии элемент представляет собой текстовое поле с кнопкой. При нажатии на кнопку открывается вкладка.
На рисунке показана вкладка с пронумерованными элементами управления.
Открытая вкладка элемента управления CCalendarInput
- Кнопки изменения года;
- Список выбора месяца;
- Кнопка перехода к предыдущему месяцу;
- Кнопка перехода к следующему месяцу;
- Информационная строка с названиями дней недели;
- Дни предыдущего месяца (имеют более темный цвет фона по сравнению с днями текущего месяца);
- День текущего месяца. Под текущим месяцем подразумевается выбранный месяц (2) выбранного года (1);
- Выбранный день;
- Действительный текущий день;
- Дни следующего месяца;
- Кнопка установки действительной текущей даты;
- Кнопка установки действительного текущего времени;
- Действительная текущая дата;
- Выбор времени;
- Действительное текущее время;
- Включение вертикальной линии для указания даты-времени;
- Закрытие вкладки без применения новой даты-времени;
- Закрытие вкладки с применением новой даты-времени.
Применение элемента управления начинается с вызова метода Init(), при его вызове указываются следующие параметры:
- string aName="CCalendar" - имя элемента управления;
- bool aDate=true - используется ли ввод даты;
- bool aTime=true - используется ли ввод времени;
- bool aSeconds=true - время с точностью до секунд;
- bool aLine=true - используется ли ввод вертикальной линией (дополнительно к вводу даты и/или времени);
- int aTimeMode=0 - тип текущего времени: 0 - время терминала, 2 - локальное время (время и дата отображаемые на позициях 13 и 15 приведенного рисунка);
- string aCaption - текст надписи рядом с элементом управления.
Получение текущего значения выполняется методами ValueDateTime() (в формате datetime) и ValueString() (в формате string). Программная установка времени выполняется методом SetValueDateTime().
В различных режимах (ввод даты/времени) элемент управления имеет различную ширину, соответствующую длине отображаемого значения, но ширина может быть изменена методом SetWidth(). Элемент управления выполнен в виде двух классов CCalendar (самостоятельно не используется) и CCalendarInputBox. Оба класса добавлены в файл IncGUI_v4.mqh (находится в приложении).
В приложении находится файл IncGUIv4mqh.chm (документация к библиотеке IncGUI_v4.mqh), подготовленная в программе doxygen и эксперт eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5 с примером использования элемента управления.
