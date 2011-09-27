Новый элемент управления CCalendarInputBox библиотеки IncGUI предназначен для ввода даты и/или времени.

Элемент управления CCalendarInputBox может применяться в различных режимах: ввод даты и времени, ввод даты, ввод времени.



Время может вводиться с точностью до минут или с точностью до секунд (на выбор). Дополнительно дата и время могут указываться перемещением вертикальной линии. В обычном состоянии элемент представляет собой текстовое поле с кнопкой. При нажатии на кнопку открывается вкладка.



На рисунке показана вкладка с пронумерованными элементами управления.



Открытая вкладка элемента управления CCalendarInput



Кнопки изменения года; Список выбора месяца; Кнопка перехода к предыдущему месяцу; Кнопка перехода к следующему месяцу; Информационная строка с названиями дней недели; Дни предыдущего месяца (имеют более темный цвет фона по сравнению с днями текущего месяца); День текущего месяца. Под текущим месяцем подразумевается выбранный месяц (2) выбранного года (1); Выбранный день; Действительный текущий день; Дни следующего месяца; Кнопка установки действительной текущей даты; Кнопка установки действительного текущего времени; Действительная текущая дата; Выбор времени; Действительное текущее время; Включение вертикальной линии для указания даты-времени; Закрытие вкладки без применения новой даты-времени; Закрытие вкладки с применением новой даты-времени.

Применение элемента управления начинается с вызова метода Init(), при его вызове указываются следующие параметры:

string aName="CCalendar" - имя элемента управления;

bool aDate=true - используется ли ввод даты;

bool aTime=true - используется ли ввод времени;

bool aSeconds=true - время с точностью до секунд;

bool aLine=true - используется ли ввод вертикальной линией (дополнительно к вводу даты и/или времени);

int aTimeMode=0 - тип текущего времени: 0 - время терминала, 2 - локальное время (время и дата отображаемые на позициях 13 и 15 приведенного рисунка);

string aCaption - текст надписи рядом с элементом управления.



Получение текущего значения выполняется методами ValueDateTime() (в формате datetime) и ValueString() (в формате string). Программная установка времени выполняется методом SetValueDateTime().

В различных режимах (ввод даты/времени) элемент управления имеет различную ширину, соответствующую длине отображаемого значения, но ширина может быть изменена методом SetWidth(). Элемент управления выполнен в виде двух классов CCalendar (самостоятельно не используется) и CCalendarInputBox. Оба класса добавлены в файл IncGUI_v4.mqh (находится в приложении).



В приложении находится файл IncGUIv4mqh.chm (документация к библиотеке IncGUI_v4.mqh), подготовленная в программе doxygen и эксперт eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5 с примером использования элемента управления.