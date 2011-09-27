Ставь лайки и следи за новостями
Индекс колебаний (Swing Index) - индикатор для MetaTrader 5
Индекс колебаний (Swing Index) представляет собой математическое выражение активности операций за последние два бара.
Индикатор выделяет "реальную" цену инструмента посредством связывания текущих (Open, High, Low и Close) и предыдущих цен. Для расчета данного индекса необходимо иметь данные по ценам открытия.
Можно отметить следующие характеристики индекса:
- Индикатор характеризует ценовые колебания;
- Определяет краткосрочный размах значений цен;
- Устраняет "путаницу", обусловленную наличием нескольких типов цен (High, Low, Close), и предоставляет возможность определения реальной силы и направления движения рынка.
