Индекс колебаний (Swing Index)

Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

Отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени, прошедшего от начала бара в процентах к продолжительности всего бара. Полезен для контроля момента принятия торгового решения.