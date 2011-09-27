CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индекс колебаний (Swing Index) - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3292
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индекс колебаний (Swing Index) представляет собой математическое выражение активности операций за последние два бара.

Индикатор выделяет "реальную" цену инструмента посредством связывания текущих (Open, High, Low и Close) и предыдущих цен.  Для расчета данного индекса необходимо иметь данные по ценам открытия.

Можно отметить следующие характеристики индекса:

  • Индикатор характеризует ценовые колебания;
  • Определяет краткосрочный размах значений цен;
  • Устраняет "путаницу", обусловленную наличием нескольких типов цен (High, Low, Close), и предоставляет возможность определения реальной силы и направления движения рынка.

Индекс колебаний (Swing Index)

Индекс массы (Mass Index, MI) Индекс массы (Mass Index, MI)

Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

BarTimer BarTimer

Отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени, прошедшего от начала бара в процентах к продолжительности всего бара. Полезен для контроля момента принятия торгового решения.

CCalendarInputBox CCalendarInputBox

Новый элемент управления CCalendarInputBox библиотеки IncGUI предназначен для ввода даты и/или времени.

Range Expansion Index Range Expansion Index

Range Expansion Index (REI) - осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности в случае, если цена демонстрирует слабость или силу.