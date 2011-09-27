Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BarTimer - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4160
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Vasyl Gumenyak
В главном окне отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени, прошедшего от открытия бара в процентах.
Индикатор полезен для контроля момента принятия торгового решения.
Например, открываем позиции не далее 20% от начала свечи или/и после 80%. В первом случае принимается в расчет предыдущая свеча, во втором - текущая. На более длинных интервалах лучше придерживаться более жестких ограничений.
Впервые этот индикатор был опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2008.
Свечной график, трансформированный усреднением.Ease of Movement
Индикатор Свободы Движения (Ease of Movement) - технический индикатор, используемый для иллюстрации соотношения между скоростью изменения цен и объемом на рынке.
Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.Индекс колебаний (Swing Index)
Индекс колебаний (Swing Index) представляет собой математическое выражение активности операций за последние два бара.