Реальный автор:

Vasyl Gumenyak

В главном окне отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени, прошедшего от открытия бара в процентах.

Индикатор полезен для контроля момента принятия торгового решения.

Например, открываем позиции не далее 20% от начала свечи или/и после 80%. В первом случае принимается в расчет предыдущая свеча, во втором - текущая. На более длинных интервалах лучше придерживаться более жестких ограничений.

Впервые этот индикатор был опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2008.

