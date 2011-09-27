CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BarTimer - индикатор для MetaTrader 5

Vasyl Gumenyak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4160
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Vasyl Gumenyak

В главном окне отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени, прошедшего от открытия бара в процентах.

Индикатор полезен для контроля момента принятия торгового решения.

Например, открываем позиции не далее 20% от начала свечи или/и после 80%. В первом случае принимается в расчет предыдущая свеча, во втором - текущая. На более длинных интервалах лучше придерживаться более жестких ограничений.

Впервые этот индикатор был опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2008.

Индикатор BarTimer

Candles_Smoothed Candles_Smoothed

Свечной график, трансформированный усреднением.

Ease of Movement Ease of Movement

Индикатор Свободы Движения (Ease of Movement) - технический индикатор, используемый для иллюстрации соотношения между скоростью изменения цен и объемом на рынке.

Индекс массы (Mass Index, MI) Индекс массы (Mass Index, MI)

Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

Индекс колебаний (Swing Index) Индекс колебаний (Swing Index)

Индекс колебаний (Swing Index) представляет собой математическое выражение активности операций за последние два бара.