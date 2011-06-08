CodeBaseРазделы
STALIN - индикатор для MetaTrader 5

Andrey Vasiliev
Индикатор на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с разным периодом усреднения.

Сигналы на покупку/продажу возникают при их пересечении.

Индикатор Stalin

Особенностью индикатора является наличие следующих компонентов:

  1. Фильтр на основе индикатора RSI (Relative Strength Index).
  2. Фильтр подтверждения движения.
  3. Фильтр сигналов бокового тренда.

Рабочий бар индикатора: 1.

Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD

Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау.

Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic

Стохастический осциллятор моментума Уильяма Блау.

Модуль торговых сигналов по стратегии "пробой внутреннего бара" Модуль торговых сигналов по стратегии "пробой внутреннего бара"

При возникновении условия, определяющего внешний бар, проверяется факт пробития внутреннего бара в направлении предшествующего тренда, если пробитие состоялось, то генерируется сигнал на открытие позиции. Модуль торговых сигналов совместим с новой версией визарда.

EA_OBJPROP_CHART_ID EA_OBJPROP_CHART_ID

Советник для демонстрации возможностей по работе с объектами OBJ_CHART как с обычными графиками. Можно задавать цветовые настройки, накладывать индикаторы и т.д.