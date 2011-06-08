При возникновении условия, определяющего внешний бар, проверяется факт пробития внутреннего бара в направлении предшествующего тренда, если пробитие состоялось, то генерируется сигнал на открытие позиции. Модуль торговых сигналов совместим с новой версией визарда.

Советник для демонстрации возможностей по работе с объектами OBJ_CHART как с обычными графиками. Можно задавать цветовые настройки, накладывать индикаторы и т.д.