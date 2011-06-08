Ставь лайки и следи за новостями
STALIN - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с разным периодом усреднения.
Сигналы на покупку/продажу возникают при их пересечении.
Особенностью индикатора является наличие следующих компонентов:
- Фильтр на основе индикатора RSI (Relative Strength Index).
- Фильтр подтверждения движения.
- Фильтр сигналов бокового тренда.
Рабочий бар индикатора: 1.
Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау.Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic
Стохастический осциллятор моментума Уильяма Блау.
При возникновении условия, определяющего внешний бар, проверяется факт пробития внутреннего бара в направлении предшествующего тренда, если пробитие состоялось, то генерируется сигнал на открытие позиции. Модуль торговых сигналов совместим с новой версией визарда.EA_OBJPROP_CHART_ID
Советник для демонстрации возможностей по работе с объектами OBJ_CHART как с обычными графиками. Можно задавать цветовые настройки, накладывать индикаторы и т.д.