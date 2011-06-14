Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор моментума Blau_Mtm - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 2699
- 2699
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Индикатор моментума Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
В отличие от индикатора iMomentum, встроенного в терминал, индикатор Blau_Mtm рассчитывает моментум как абсолютное изменение цены, кроме того, используется сглаживание.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_Mtm.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
