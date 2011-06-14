Автор: Andrey N. Bolkonsky



Индикатор моментума Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.



В отличие от индикатора iMomentum, встроенного в терминал, индикатор Blau_Mtm рассчитывает моментум как абсолютное изменение цены, кроме того, используется сглаживание.



Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.