Индикатор моментума Blau_Mtm - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Просмотров:
2699
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
blau_mtm.mq5 (7.73 KB) просмотр
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.56 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индикатор моментума Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

В отличие от индикатора iMomentum, встроенного в терминал, индикатор Blau_Mtm рассчитывает моментум как абсолютное изменение цены, кроме того, используется сглаживание.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_Mtm.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

William Blau Momentum

