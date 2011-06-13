Концепция визарда позволяет трейдеру собирать торговую стратегию по "кубикам", причем не обязательно они должны быть все написаны одним программистом.



Привожу подобный пример: модуль торговых сигналов выполнен самостоятельно, задача которого заключается в генерации сигнала на открытие позиции, а остальной функционал - стопы, тейки, трейлингстопы, манименеджмент, реализованы силами других программистов.

Торговая стратегия, реализуемая библиотекой следующая: при возникновении условия, определяющего внешний бар, проверяется факт пробития внутреннего бара в направлении предшествующего тренда, если пробитие состоялось, то генерируется сигнал на открытие позиции. Внешним считается бар, хай которого выше хая, лоу – ниже лоу последующего. Пробитием считается пересечение ценой экстремума внутреннего бара.

Направление тренда определяется по цвету внешнего бара. В связи с тем, что в настоящее время визард позволяет использовать сигналы только по закрытым барам, то стратегия немного модифицирована следующим образом: позиция открывается после закрытия бара, на котором сформировался сигнал.



Пример сигнала открытия длинной позиции:

Описание сигналов

Для подключения модуля нужно положить файл innerbarsignal.mqh в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Если файл установлен корректно, то в визарде должен появиться новый модуль:





Модуль сигнала в визарде

Результаты работы советника на EURUSD D1 за 2010-2011 годы:

Результаты тестирования

Параметры в пунктах: тейк – 300, стоп – 300, трэйлинг стоп – 100.



Параметры выбраны исходя из следующих соображений. Размер стопа должен быть равен тейку, соответствовать продолжительности ожидаемого движения после пробития поддержки/сопротивления.



При первой возможности позиция выводится в безубыток и производится относительно короткий трейлинг стоп.

