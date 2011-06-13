CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Модуль торговых сигналов по стратегии "пробой внутреннего бара" - библиотека для MetaTrader 5

Aleksey Sergan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3929
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
innerbarsignal.mqh (3.5 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
test_innerbarsignal.mq5 (6.85 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Концепция визарда позволяет трейдеру собирать торговую стратегию по "кубикам", причем не обязательно они должны быть все написаны одним программистом.

Привожу подобный пример: модуль торговых сигналов выполнен самостоятельно, задача которого заключается в генерации сигнала на открытие позиции, а остальной функционал - стопы, тейки, трейлингстопы, манименеджмент, реализованы силами других программистов.

Торговая стратегия, реализуемая библиотекой следующая: при возникновении условия, определяющего внешний бар, проверяется факт пробития внутреннего бара в направлении предшествующего тренда, если пробитие состоялось, то генерируется сигнал на открытие позиции. Внешним считается бар, хай которого выше хая, лоу – ниже лоу последующего. Пробитием считается пересечение ценой экстремума внутреннего бара.

Направление тренда определяется по цвету внешнего бара. В связи с тем, что в настоящее время визард позволяет использовать сигналы только по закрытым барам, то стратегия немного модифицирована следующим образом: позиция открывается после закрытия бара, на котором сформировался сигнал.

Пример сигнала открытия длинной позиции:

Пример сигнала открытия длинной позиции

Описание сигналов

Для подключения модуля нужно положить файл innerbarsignal.mqh в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Если файл установлен корректно, то в визарде должен появиться новый модуль:

Модуль сигнала в визарде

Модуль сигнала в визарде

Результаты работы советника на EURUSD D1 за 2010-2011 годы:

Результаты тестирования

Результаты тестирования

Параметры в пунктах: тейк – 300, стоп – 300, трэйлинг стоп – 100.

Параметры выбраны исходя из следующих соображений. Размер стопа должен быть равен тейку, соответствовать продолжительности ожидаемого движения после пробития поддержки/сопротивления.

При первой возможности позиция выводится в безубыток и производится относительно короткий трейлинг стоп.

STALIN STALIN

Индикатор STALIN на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с алертами и фильтрами.

Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD

Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау.

EA_OBJPROP_CHART_ID EA_OBJPROP_CHART_ID

Советник для демонстрации возможностей по работе с объектами OBJ_CHART как с обычными графиками. Можно задавать цветовые настройки, накладывать индикаторы и т.д.

Индикатор моментума Blau_Mtm Индикатор моментума Blau_Mtm

Индикатор моментума Уильяма Блау.