Модуль торговых сигналов по стратегии "пробой внутреннего бара" - библиотека для MetaTrader 5
- 3929
Концепция визарда позволяет трейдеру собирать торговую стратегию по "кубикам", причем не обязательно они должны быть все написаны одним программистом.
Привожу подобный пример: модуль торговых сигналов выполнен самостоятельно, задача которого заключается в генерации сигнала на открытие позиции, а остальной функционал - стопы, тейки, трейлингстопы, манименеджмент, реализованы силами других программистов.
Торговая стратегия, реализуемая библиотекой следующая: при возникновении условия, определяющего внешний бар, проверяется факт пробития внутреннего бара в направлении предшествующего тренда, если пробитие состоялось, то генерируется сигнал на открытие позиции. Внешним считается бар, хай которого выше хая, лоу – ниже лоу последующего. Пробитием считается пересечение ценой экстремума внутреннего бара.
Направление тренда определяется по цвету внешнего бара. В связи с тем, что в настоящее время визард позволяет использовать сигналы только по закрытым барам, то стратегия немного модифицирована следующим образом: позиция открывается после закрытия бара, на котором сформировался сигнал.
Пример сигнала открытия длинной позиции:
Описание сигналов
Для подключения модуля нужно положить файл innerbarsignal.mqh в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Если файл установлен корректно, то в визарде должен появиться новый модуль:
Модуль сигнала в визарде
Результаты работы советника на EURUSD D1 за 2010-2011 годы:
Результаты тестирования
Параметры в пунктах: тейк – 300, стоп – 300, трэйлинг стоп – 100.
Параметры выбраны исходя из следующих соображений. Размер стопа должен быть равен тейку, соответствовать продолжительности ожидаемого движения после пробития поддержки/сопротивления.
При первой возможности позиция выводится в безубыток и производится относительно короткий трейлинг стоп.
Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау.
Индикатор моментума Уильяма Блау.