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MACD Extremum Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
На основном графике, при помощи стиля DRAW_ARROW, отображаются экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в индикаторных буферах 'MACD Extremum UP' и 'MACD Extremum DOWN'. Количество баров для определения экстремумом можно задавать через 'Number of neighbors ('0' is equal to '1')'. Таким образом можно отсекать несущественные экстремумы.
Дополнительно экстремумы соединены при помощи стиля DRAW_SECTION.
Рис. 1. MACD Extremum Chart
Индикатор рекомендуется использовать совместно с MACD Extremum Separate Window:
Рис. 2. MACD Extremum Chart + MACD Extremum Separate Window
Закрашенные свечи, только если их размер более указанногоFollow the price Simple
Советник двигает отложенные ордера за ценой. Два вида трейлинга.
Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)TMA Band
Одна из версий TMA