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Индикаторы

MACD Extremum Chart - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2262
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

На основном графике, при помощи стиля DRAW_ARROW, отображаются экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в индикаторных буферах 'MACD Extremum UP' и 'MACD Extremum DOWN'. Количество баров для определения экстремумом можно задавать через 'Number of neighbors ('0' is equal to '1')'. Таким образом можно отсекать несущественные экстремумы.

Дополнительно экстремумы соединены при помощи стиля DRAW_SECTION.

MACD Extremum Chart

Рис. 1. MACD Extremum Chart


Индикатор рекомендуется использовать совместно с MACD Extremum Separate Window:

MACD Extremum

Рис. 2. MACD Extremum Chart + MACD Extremum Separate Window

    Limit Candles Limit Candles

    Закрашенные свечи, только если их размер более указанного

    Follow the price Simple Follow the price Simple

    Советник двигает отложенные ордера за ценой. Два вида трейлинга.

    RSI intrazone trading Simple RSI intrazone trading Simple

    Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    TMA Band TMA Band

    Одна из версий TMA