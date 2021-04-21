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Индикаторы

TMA Band - индикатор для MetaTrader 5

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
4841
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Картинка

Ещё одна версия индикатора. Индикатор был скачан с какого-то форума под MT4. Переделал его под MT5. 

Индикатор мне понравился, по этому решил поделиться. Вдруг кому пригодится.

Если что-то заметите пишите в комментариях.

P.S: Как не странно, сколько я не искал этот индикатор с открытым кодом, ничего найти не мог. По этому пришлось переписывать.

RSI intrazone trading Simple RSI intrazone trading Simple

Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

MACD Extremum Chart MACD Extremum Chart

Индикатор показывает на основном графике экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задавать

iRVI Crossing zero iRVI Crossing zero

Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)

RSI intrazone trading N bars RSI intrazone trading N bars

Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Между сделками настраиваемое минимальное количество баров