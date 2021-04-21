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TMA Band - индикатор для MetaTrader 5
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Ещё одна версия индикатора. Индикатор был скачан с какого-то форума под MT4. Переделал его под MT5.
Индикатор мне понравился, по этому решил поделиться. Вдруг кому пригодится.
Если что-то заметите пишите в комментариях.
P.S: Как не странно, сколько я не искал этот индикатор с открытым кодом, ничего найти не мог. По этому пришлось переписывать.
Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)MACD Extremum Chart
Индикатор показывает на основном графике экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задавать
Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)RSI intrazone trading N bars
Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Между сделками настраиваемое минимальное количество баров