Ещё одна версия индикатора. Индикатор был скачан с какого-то форума под MT4. Переделал его под MT5.

Индикатор мне понравился, по этому решил поделиться. Вдруг кому пригодится.

Если что-то заметите пишите в комментариях.

P.S: Как не странно, сколько я не искал этот индикатор с открытым кодом, ничего найти не мог. По этому пришлось переписывать.