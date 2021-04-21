Торговая стратегия

На заданном таймфрейме 'Working timeframe' создаётся индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI). Для формирования торгового сигнала в момент рождения нового бара опрашивается значение индикатора на баре #1. Если индикатор находится ВНУТРИ зоны перепроданности или перекупленности - это есть сигнал. В советнике есть только Стоп лосс и Тейк профит, Трейлинга нет. Лот только постоянный.

Торговые сигналы:

При нахождении внутри зоны перепроданности советник открывает позиции 'SELL', при нахождении внутри зоны перекупленности - позиции 'BUY. Пример открытия 'SELL' позиций:





Рис. 1. RSI intrazone trading Simple. 'Positions: Only one' -> 'false'









Рис. 2. RSI intrazone trading Simple. 'Positions: Only one' -> 'true'







Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') Параметр ' Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс и Тейк профит. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный и задаётся в 'Lots'.

RSI:

Параметры индикатора RSI и его зон.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)



За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.