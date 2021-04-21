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RSI intrazone trading Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
На заданном таймфрейме 'Working timeframe' создаётся индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI). Для формирования торгового сигнала в момент рождения нового бара опрашивается значение индикатора на баре #1. Если индикатор находится ВНУТРИ зоны перепроданности или перекупленности - это есть сигнал. В советнике есть только Стоп лосс и Тейк профит, Трейлинга нет. Лот только постоянный.
Торговые сигналы:
При нахождении внутри зоны перепроданности советник открывает позиции 'SELL', при нахождении внутри зоны перекупленности - позиции 'BUY. Пример открытия 'SELL' позиций:
Рис. 1. RSI intrazone trading Simple. 'Positions: Only one' -> 'false'
Рис. 2. RSI intrazone trading Simple. 'Positions: Only one' -> 'true'
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс и Тейк профит. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный и задаётся в 'Lots'.
RSI:
Параметры индикатора RSI и его зон.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор показывает на основном графике экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задаватьLimit Candles
Закрашенные свечи, только если их размер более указанного
Одна из версий TMAiRVI Crossing zero
Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)