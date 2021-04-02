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Индикаторы

MACD Extremum Separate Window - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2113
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

На основном графике, при помощи стиля DRAW_ARROW, отображаются экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в индикаторных буферах 'MACD Extremum UP' и 'MACD Extremum DOWN'. Количество баров для определения экстремумом можно задавать через 'Number of neighbors ('0' is equal to '1')'. Таким образом можно отсекать несущественные экстремумы.

Дополнительно экстремумы соединены при помощи стиля DRAW_SECTION.

MACD Extremum Separate Window

Рис. 1. MACD Extremum Separate Window


Индикатор рекомендуется использовать совместно с MACD Extremum Chart:

MACD Extremum

Рис. 2. MACD Extremum Chart + MACD Extremum Separate Window

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