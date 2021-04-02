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MACD Extremum Separate Window - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
На основном графике, при помощи стиля DRAW_ARROW, отображаются экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в индикаторных буферах 'MACD Extremum UP' и 'MACD Extremum DOWN'. Количество баров для определения экстремумом можно задавать через 'Number of neighbors ('0' is equal to '1')'. Таким образом можно отсекать несущественные экстремумы.
Дополнительно экстремумы соединены при помощи стиля DRAW_SECTION.
Рис. 1. MACD Extremum Separate Window
Индикатор рекомендуется использовать совместно с MACD Extremum Chart:
Рис. 2. MACD Extremum Chart + MACD Extremum Separate Window
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