Идея индикатора

При помощи стиля DRAW_COLOR_CANDLES индикатор выделяет свечи которые БОЛЬШЕ указанного параметра 'Do not paint if the size is less than ...'

Индикатор применяется для визуального исследования и поиска ответа на вопрос: какой размер свечей влияет (или определяет) тренд?





Рис. 1. Limit Candles