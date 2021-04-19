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Limit Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи стиля DRAW_COLOR_CANDLES индикатор выделяет свечи которые БОЛЬШЕ указанного параметра 'Do not paint if the size is less than ...'
Индикатор применяется для визуального исследования и поиска ответа на вопрос: какой размер свечей влияет (или определяет) тренд?
Рис. 1. Limit Candles
Follow the price Simple
Советник двигает отложенные ордера за ценой. Два вида трейлинга.Delta3MCH for MT5
Индикатор расчета дельт треугольника
MACD Extremum Chart
Индикатор показывает на основном графике экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задаватьRSI intrazone trading Simple
Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)