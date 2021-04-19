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Индикаторы

Limit Candles - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1871
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

При помощи стиля DRAW_COLOR_CANDLES индикатор выделяет свечи которые БОЛЬШЕ указанного параметра 'Do not paint if the size is less than ...'

Индикатор применяется для визуального исследования и поиска ответа на вопрос: какой размер свечей влияет (или определяет) тренд?

    Limit Candles

    Рис. 1. Limit Candles

      Follow the price Simple Follow the price Simple

      Советник двигает отложенные ордера за ценой. Два вида трейлинга.

      Delta3MCH for MT5 Delta3MCH for MT5

      Индикатор расчета дельт треугольника

      MACD Extremum Chart MACD Extremum Chart

      Индикатор показывает на основном графике экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задавать

      RSI intrazone trading Simple RSI intrazone trading Simple

      Торговля только внутри зон индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)