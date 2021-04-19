Идея торговой стратегии

ВНИМАНИЕ! СОВЕТНИК БУДЕТ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ХЕДЖ-СЧЕТАХ. НА НЕТТИНГОВЫХ СЧЕТАХ РАБОТА СОВЕТНИКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!



По умолчанию в рынке советник держит один 'Buy limit' и один 'Sell limit'. В момент рождения нового бара передвигать отложенные ордера ('Buy limit' и 'Sell limit') следом за ценой. Можно выбирать два вида трейлинга отложенных ордеров: по (минимуму/максимуму) предыдущего бара или на определённом расстоянии.

Советник максимально облегчён - лот только постоянный, нет ни Стол лосс ни Тейк профит, а закрытие позиций происходит по открытию противоположной позиции. Например при срабатывании 'Buy limit' была открыта позиция 'BUY'. А потом сработал 'Sell limit' и открылась позиция 'SELL' - это будет сигнал к закрытию позиции 'BUY'. Конечно это не лучшее решение, но зато, если будут запросы, можно будет добавить функционал (все возможные параметры можно увидеть в описании кода MA on ATR Color N bars EA).





Рис. 1. Follow the price Simple





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный и задаётся через параметр 'Lots'.

Pending Order Parameters:

Задаётся один из трёх вариантов трайленга.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.