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Советники

Follow the price Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2077
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея торговой стратегии

ВНИМАНИЕ!

СОВЕТНИК БУДЕТ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ХЕДЖ-СЧЕТАХ. НА НЕТТИНГОВЫХ СЧЕТАХ РАБОТА СОВЕТНИКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!

По умолчанию в рынке советник держит один 'Buy limit' и один 'Sell limit'. В момент рождения нового бара передвигать отложенные ордера ('Buy limit' и 'Sell limit') следом за ценой. Можно выбирать два вида трейлинга отложенных ордеров: по (минимуму/максимуму) предыдущего бара или на определённом расстоянии.

Советник максимально облегчён - лот только постоянный, нет ни Стол лосс ни Тейк профит, а закрытие позиций происходит по открытию противоположной позиции. Например при срабатывании 'Buy limit' была открыта позиция 'BUY'. А потом сработал 'Sell limit' и открылась позиция 'SELL' - это будет сигнал к закрытию позиции 'BUY'. Конечно это не лучшее решение, но зато, если будут запросы, можно будет добавить функционал (все возможные параметры можно увидеть в описании кода MA on ATR Color N bars EA).

Follow the price Simple

Рис. 1. Follow the price Simple


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. 

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный и задаётся через параметр 'Lots'.

Pending Order Parameters:

Задаётся один из трёх вариантов трайленга.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

Delta3MCH for MT5 Delta3MCH for MT5

Индикатор расчета дельт треугольника

Custom RSI Signal Custom MA Trend Custom RSI Signal Custom MA Trend

Стратегия на базе пользовательских индикаторов 'RSI Custom Smoothing 3' и 'MA Color N Bars'

Limit Candles Limit Candles

Закрашенные свечи, только если их размер более указанного

MACD Extremum Chart MACD Extremum Chart

Индикатор показывает на основном графике экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задавать