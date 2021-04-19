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Follow the price Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
ВНИМАНИЕ!
СОВЕТНИК БУДЕТ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ХЕДЖ-СЧЕТАХ. НА НЕТТИНГОВЫХ СЧЕТАХ РАБОТА СОВЕТНИКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!
По умолчанию в рынке советник держит один 'Buy limit' и один 'Sell limit'. В момент рождения нового бара передвигать отложенные ордера ('Buy limit' и 'Sell limit') следом за ценой. Можно выбирать два вида трейлинга отложенных ордеров: по (минимуму/максимуму) предыдущего бара или на определённом расстоянии.
Советник максимально облегчён - лот только постоянный, нет ни Стол лосс ни Тейк профит, а закрытие позиций происходит по открытию противоположной позиции. Например при срабатывании 'Buy limit' была открыта позиция 'BUY'. А потом сработал 'Sell limit' и открылась позиция 'SELL' - это будет сигнал к закрытию позиции 'BUY'. Конечно это не лучшее решение, но зато, если будут запросы, можно будет добавить функционал (все возможные параметры можно увидеть в описании кода MA on ATR Color N bars EA).
Рис. 1. Follow the price Simple
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный и задаётся через параметр 'Lots'.
Pending Order Parameters:
Задаётся один из трёх вариантов трайленга.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Индикатор расчета дельт треугольникаCustom RSI Signal Custom MA Trend
Стратегия на базе пользовательских индикаторов 'RSI Custom Smoothing 3' и 'MA Color N Bars'
Закрашенные свечи, только если их размер более указанногоMACD Extremum Chart
Индикатор показывает на основном графике экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задавать