Идея торговой стратегии

Развитие первой версии: Four Timeframes .

Новое в версии 2:

На одном из таймфреймов (задается через параметр 'MA Trend ') создаётся трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Именно этот индикатор будет работать в качестве трендового фильтра. Тренд определяется так: MA на трёх барах (#2, #1 и #0) имеет одно направление.





Советник проверяет направление бара #0 (это самый правый бар, который Вы видите на графике) сразу на четырёх таймфреймах Timeframe #1, Timeframe #2, Timeframe #3 и Timeframe #4. Если все четыре бара направлены в одну сторону - это будет торговым сигналом для открытия позиции.

Нюансы работы:

Проверка сигнала производится (по-возможности) раз в 10 секунд.

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')

Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'

Торговые сигналы:

Все четыре бара бычьи - это сигнал к открытию позиции BUY, все четыре бара медвежьи - откроется позиция SELL.

Рис. 1. Four Timeframes 2





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.





Дополнительные возможности

Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.