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Four Timeframes 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Развитие первой версии: Four Timeframes .
Новое в версии 2:
На одном из таймфреймов (задается через параметр 'MA Trend ') создаётся трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Именно этот индикатор будет работать в качестве трендового фильтра. Тренд определяется так: MA на трёх барах (#2, #1 и #0) имеет одно направление.
Советник проверяет направление бара #0 (это самый правый бар, который Вы видите на графике) сразу на четырёх таймфреймах Timeframe #1, Timeframe #2, Timeframe #3 и Timeframe #4. Если все четыре бара направлены в одну сторону - это будет торговым сигналом для открытия позиции.
Нюансы работы:
Проверка сигнала производится (по-возможности) раз в 10 секунд.
На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
Торговые сигналы:
Все четыре бара бычьи - это сигнал к открытию позиции BUY, все четыре бара медвежьи - откроется позиция SELL.
Рис. 1. Four Timeframes 2
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - когда цена снаружи пересекает линии индикатора во внутрь появляется значок над баромBar height histogram
Гистограмма отображает размер баров. Скрывает бары размер которых меньше заданного
Значком помечается середина бара, если только размер бара достиг минимального заданного уровняHeiken Ashi Separate Window
Индикатор 'Heiken Ashi' выполненный в отдельном окне