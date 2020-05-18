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Half Bar Protection - эксперт для MetaTrader 5
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Идея помощника
Пользователь открывает позицию в надежде предугадать сильное движение. Сильное движение характеризуется относительно большими барами. Пока цена идёт такими барами в одном направлении - позиция накапливает прибыль. Но как только цена развернётся и пройдёт обратно половину большого бара (при этом позиция должна оставаться прибыльной) - эта позиция будет закрыта.
Рис. 1. Пример защиты позиции BUY
Проверка стратегии на основе индикатора iAlligator (Alligator)Manual Close Alarm Two Lines
Помощник в ручной торговле. Алерт и закрытие позиции при пересечении горизонтальных линий
Гистограмма отображает размер баров. Скрывает бары размер которых меньше заданногоBollinger Bands Cross Arrow
На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - когда цена снаружи пересекает линии индикатора во внутрь появляется значок над баром