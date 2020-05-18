Half Bar Protection

Идея помощника

Пользователь открывает позицию в надежде предугадать сильное движение. Сильное движение характеризуется относительно большими барами. Пока цена идёт такими барами в одном направлении - позиция накапливает прибыль. Но как только цена развернётся и пройдёт обратно половину большого бара (при этом позиция должна оставаться прибыльной) - эта позиция будет закрыта.

Рис. 1. Пример защиты позиции BUY