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Half Bar Protection - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1829
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея помощника

Пользователь открывает позицию в надежде предугадать сильное движение. Сильное движение характеризуется относительно большими барами. Пока цена идёт такими барами в одном направлении - позиция накапливает прибыль. Но как только цена развернётся и пройдёт обратно половину большого бара (при этом позиция должна оставаться прибыльной) - эта позиция будет закрыта.

Half Bar Protection

Рис. 1. Пример защиты позиции BUY

    iAlligator Intersection iAlligator Intersection

    Проверка стратегии на основе индикатора iAlligator (Alligator)

    Manual Close Alarm Two Lines Manual Close Alarm Two Lines

    Помощник в ручной торговле. Алерт и закрытие позиции при пересечении горизонтальных линий

    Bar height histogram Bar height histogram

    Гистограмма отображает размер баров. Скрывает бары размер которых меньше заданного

    Bollinger Bands Cross Arrow Bollinger Bands Cross Arrow

    На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - когда цена снаружи пересекает линии индикатора во внутрь появляется значок над баром