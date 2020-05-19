Bar height histogram

Идея индикатора

Индикатор на базе стиля рисования DRAW_HISTOGRAM - отображает в отдельном окне размер баров. Если размер бара окажется меньше заданного параметра 'Minimum bar height' такой бар не отображается.

Если 'Minimum bar height' установить в '0' - это означает выключение параметра и будут отображаться все-все бары (размер бара не будет приниматься во внимание).





Рис. 1. Два варианта индикатора: размер '15' и размер '0' (отключен параметр)