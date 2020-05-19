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Bar height histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор на базе стиля рисования DRAW_HISTOGRAM - отображает в отдельном окне размер баров. Если размер бара окажется меньше заданного параметра 'Minimum bar height' такой бар не отображается.
Если 'Minimum bar height' установить в '0' - это означает выключение параметра и будут отображаться все-все бары (размер бара не будет приниматься во внимание).
Рис. 1. Два варианта индикатора: размер '15' и размер '0' (отключен параметр)
Помощник в ручной торговле: защищает позицию на половине предыдущего бараiAlligator Intersection
Проверка стратегии на основе индикатора iAlligator (Alligator)
На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - когда цена снаружи пересекает линии индикатора во внутрь появляется значок над баромFour Timeframes 2
Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах. Развитие версии 1