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Индикаторы

Bar height histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2015
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор на базе стиля рисования DRAW_HISTOGRAM - отображает в отдельном окне размер баров. Если размер бара окажется меньше заданного параметра 'Minimum bar height' такой бар не отображается.

Если 'Minimum bar height' установить в '0' - это означает выключение параметра и будут отображаться все-все бары (размер бара не будет приниматься во внимание).

Bar height histogram

Рис. 1. Два варианта индикатора: размер '15' и размер '0' (отключен параметр)

    Half Bar Protection Half Bar Protection

    Помощник в ручной торговле: защищает позицию на половине предыдущего бара

    iAlligator Intersection iAlligator Intersection

    Проверка стратегии на основе индикатора iAlligator (Alligator)

    Bollinger Bands Cross Arrow Bollinger Bands Cross Arrow

    На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - когда цена снаружи пересекает линии индикатора во внутрь появляется значок над баром

    Four Timeframes 2 Four Timeframes 2

    Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах. Развитие версии 1