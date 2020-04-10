Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Tangent2-S - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11593
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Назначение
По окну вычислений, заданному количеством баров или точными значениями дат, определяет восходящий и нисходящий тренды по методу Сперандео (ну, или с максимальным к нему приближением). Отличительной особенностью является то, что помимо опционального отображения трендов в виде графических объектов на чарте, индикатор имеет 2 буфера с рассчитанными трендами, а также дополнительный служебный буфер с параметрами трендовых линий. Таким образом, данный индикатор можно использовать в советниках.
Возможности
- 2 тренда по методу Сперандео.
- Окно вычислений может быть скользящим (привязанным к нулевому бару).
- Рассчитанные значения трендов сохраняются в буферы индикатора.
- Параметры трендовых линий (коэффициенты линейных уравнений трендовых линий, а также даты базовых точек для построения таковых), сохраняются в служебном буфере индикатора.
- В режиме отображения графических объектов возможно изменение и перемещение окна вычислений.
Использование
- Для графического отображения трендовых линий на чарте.
- Для использования в советниках:
- буфер 0 - нисходящий тренд (сверху, по High)
- буфер 1 - восходящий тренд (снизу, по Low)
- буфер 2 - служебные данные; по смещениям от 0 до 7 располагаются коэффициенты KH, BH, KL, BL, DL1, DL2, DH1, DH2 (где *H* и *L* - значения параметров для нисходящего и восходящего трендов, K* и B* - коэффициенты линейного уравнения соответствующего тренда y=k*x+b, y - расчетное значение, x - номер бара в виде стандартного смещения, D*1 и D*2 - даты для построения соответствующих трендовых линий).
Ограничения
- Индикатор не предназначен для хранения "исторических" значений и изменений трендов. Все расчетные значения в буферах относятся к определенному окну, заданному в параметрах индикатора.
- Данные служебного буфера жестко определены указанными позициями и их содержанием.
- Результаты построений зависят от размеров окна и тех данных, что в него попадут.
- Инструмент предназначен облегчить рутинные ручные построения трендов, и, в основном, это удаётся, тем не менее, изредка
попадаются ситуации, когда "я бы руками лучше построил".
Обратная связь приветствуется.
--------------
С благодарностью Сообществу за открытые идеи и код, с пожеланиями успешной торговли,Amba404
Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волныATR уровни
Индикатор ATR уровней
Отображений позиций из истории счета в виде линий.Close Mouse Percent
Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.