Tangent2-S

По окну вычислений, заданному количеством баров или точными значениями дат, определяет восходящий и нисходящий тренды по методу Сперандео (ну, или с максимальным к нему приближением). Отличительной особенностью является то, что помимо опционального отображения трендов в виде графических объектов на чарте, индикатор имеет 2 буфера с рассчитанными трендами, а также дополнительный служебный буфер с параметрами трендовых линий. Таким образом, данный индикатор можно использовать в советниках.

Возможности

2 тренда по методу Сперандео.



Окно вычислений может быть скользящим (привязанным к нулевому бару).

Рассчитанные значения трендов сохраняются в буферы индикатора.

Параметры трендовых линий (коэффициенты линейных уравнений трендовых линий, а также даты базовых точек для построения таковых), сохраняются в служебном буфере индикатора.

В режиме отображения графических объектов возможно изменение и перемещение окна вычислений.



Использование Для графического отображения трендовых линий на чарте.

Для использования в советниках:

буфер 0 - нисходящий тренд (сверху, по High)



буфер 1 - восходящий тренд (снизу, по Low)



буфер 2 - служебные данные; по смещениям от 0 до 7 располагаются коэффициенты KH, BH, KL, BL, DL1, DL2, DH1, DH2 (где *H* и *L* - значения параметров для нисходящего и восходящего трендов, K* и B* - коэффициенты линейного уравнения соответствующего тренда y=k*x+b, y - расчетное значение, x - номер бара в виде стандартного смещения, D*1 и D*2 - даты для построения соответствующих трендовых линий). Ограничения

Индикатор не предназначен для хранения "исторических" значений и изменений трендов. Все расчетные значения в буферах относятся к определенному окну, заданному в параметрах индикатора.

Данные служебного буфера жестко определены указанными позициями и их содержанием.

Результаты построений зависят от размеров окна и тех данных, что в него попадут.



Инструмент предназначен облегчить рутинные ручные построения трендов, и, в основном, это удаётся, тем не менее, изредка попадаются ситуации, когда "я бы руками лучше построил".







Обратная связь приветствуется.



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С благодарностью Сообществу за открытые идеи и код, с пожеланиями успешной торговли,

Amba404



