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Индикаторы

Tangent2-S - индикатор для MetaTrader 4

Amba404
Amba404

Amba404

4 кода 22 комментария
Просмотров:
11593
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Tangent2-S

Назначение

По окну вычислений, заданному количеством баров или точными значениями дат, определяет восходящий и нисходящий тренды по методу Сперандео (ну, или с максимальным к нему приближением). Отличительной особенностью является то, что помимо опционального отображения трендов в виде графических объектов на чарте, индикатор имеет 2 буфера с рассчитанными трендами, а также дополнительный служебный буфер с параметрами трендовых линий. Таким образом, данный индикатор можно использовать в советниках.

Возможности

  • 2 тренда по методу Сперандео.
  • Окно вычислений  может быть скользящим (привязанным к нулевому бару).
  • Рассчитанные значения трендов сохраняются в буферы индикатора.
  • Параметры трендовых линий (коэффициенты линейных уравнений трендовых линий, а также даты базовых точек для построения таковых), сохраняются в служебном буфере индикатора.
  • В режиме отображения графических объектов возможно изменение и перемещение окна вычислений.

Использование

  1. Для графического отображения трендовых линий на чарте.
  2. Для использования в советниках:
  • буфер 0 - нисходящий тренд (сверху, по High)
  • буфер 1 - восходящий тренд (снизу, по Low)
  • буфер 2 - служебные данные; по смещениям от 0 до 7 располагаются коэффициенты KH, BH, KL, BL, DL1, DL2, DH1, DH2 (где *H* и *L* - значения параметров для нисходящего и восходящего трендов, K* и B* - коэффициенты линейного уравнения соответствующего тренда y=k*x+b, y - расчетное значение, x - номер бара в виде стандартного смещения, D*1 и D*2 - даты для построения соответствующих трендовых линий).

Ограничения

  • Индикатор не предназначен для хранения "исторических" значений и изменений трендов. Все расчетные значения в буферах относятся к определенному окну, заданному в параметрах индикатора.
  • Данные служебного буфера жестко определены указанными позициями и их содержанием.
  • Результаты построений зависят от размеров окна и тех данных, что в него попадут.
  • Инструмент предназначен облегчить рутинные ручные построения трендов, и, в основном, это удаётся, тем не менее, изредка попадаются ситуации, когда "я бы руками лучше построил".


Обратная связь приветствуется.


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С благодарностью Сообществу за открытые идеи и код, с пожеланиями успешной торговли,

Amba404


Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72

Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны

ATR уровни ATR уровни

Индикатор ATR уровней

position history position history

Отображений позиций из истории счета в виде линий.

Close Mouse Percent Close Mouse Percent

Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.