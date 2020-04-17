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position history - скрипт для MetaTrader 4
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Отображений позиций из истории счета в виде линий.
Настройки:
- buy - цвет линий покупок
- sell - цвет линий продаж
- _width - толщина линий
Tangent2-S
Рассчитывает, сохраняет в буферы индикатора и строит 2 тренда (Up & Dn) по методу Сперандео.Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны
Close Mouse Percent
Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.Antitrend
Простой советник, редко торгующий, следящий за изменением текущей цены от цены предыдущего бара.