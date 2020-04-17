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position history - скрипт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
3822
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Отображений позиций из истории счета в виде линий.

Настройки:

  • buy - цвет линий покупок
  • sell - цвет линий продаж
  • _width - толщина линий







Tangent2-S Tangent2-S

Рассчитывает, сохраняет в буферы индикатора и строит 2 тренда (Up & Dn) по методу Сперандео.

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72

Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны

Close Mouse Percent Close Mouse Percent

Скрипт закрывает заданный процент от позиции на которую его бросили мышью.

Antitrend Antitrend

Простой советник, редко торгующий, следящий за изменением текущей цены от цены предыдущего бара.